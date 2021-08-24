Türkiye MSB: 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz

MSB: 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz

Türkiye

MSB: 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yılına ilişkin açıklamasında, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz" denildi

24 Ağustos 2021, Salı 22:27 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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