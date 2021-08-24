MSB: 3 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'nın Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yılına ilişkin açıklamasında, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz" denildi
24 Ağustos 2021, Salı 22:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 5’inci yıl dönümünde 3 bin DEAŞ’lı teröristi göğüs göğüse muharebe ile etkisiz hale getiren Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1430198871829925890
AA