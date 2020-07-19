MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
19 Temmuz 2020, Pazar 00:33 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
AA
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