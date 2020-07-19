Türkiye MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

19 Temmuz 2020, Pazar 00:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

AA


İlgili Haberler
MSB: Yükümlülerimizin 6'sında corona virüs tespit edildiMSB, PKK'lı teröristin teslim olduğu anları paylaştı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye 2021’de 5G’ye hazır olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Neden ilerleyemiyoruz neden patinaj yapıyoruz?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika depremleri: Malatya'da deprem