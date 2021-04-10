Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

DHA