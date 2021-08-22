Türkiye MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22 Ağustos 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

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