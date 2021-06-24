MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplamda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
24 Haziran 2021, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
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