Türkiye MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplamda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Haziran 2021, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tekneden diğer tekneye atlarken öldü, kayıp olarak arandığı ortaya çıktı