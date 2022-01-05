MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

DHA