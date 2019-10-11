MSB: 399 terörist etkisiz hale getirildi (Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün) Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 3 günde etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu