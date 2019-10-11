MSB: 399 terörist etkisiz hale getirildi (Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün)
Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 3 günde etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolunda terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini açıkladı.
Bugün toplam 16 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Böylece Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1182740042185355264