MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
25 Nisan 2021, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
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