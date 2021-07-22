MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
22 Temmuz 2021, Perşembe 17:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" denildi.
ANKARA, (DHA)