Türkiye MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 17:09 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" denildi.

ANKARA, (DHA)

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