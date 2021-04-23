MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
23 Nisan 2021, Cuma 15:59 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA
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