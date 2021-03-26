MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
26 Mart 2021, Cuma 09:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
DHA