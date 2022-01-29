MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
29 Ocak 2022, Cumartesi 11:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
https://twitter.com/tcsavunma/status/1487333938158837760
DHA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN