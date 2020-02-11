MSB: 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11 Şubat 2020, Salı 19:37 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.
DHA