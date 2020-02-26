MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
26 Şubat 2020, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1232678464660086784
AA
BUNLARI DA OKUYUN