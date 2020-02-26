Türkiye MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.


AA

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