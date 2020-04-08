MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
08 Nisan 2020, Çarşamba 18:49 Son Güncelleme:
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1247909713267822592
AA
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