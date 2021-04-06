Türkiye MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06 Nisan 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan kahraman komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz" denildi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor? (2)
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Zevzeklik’ değil, ciddi bir durum var...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Gece yarısı
Rauf Tamer
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Risk haritasında en çok vakanın görüldüğü kent için tam kapanma önerisi