MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06 Nisan 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan kahraman komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1379324541286154241
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