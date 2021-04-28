Türkiye MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." denildi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 23:05 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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