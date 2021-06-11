MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nusaybin'de 10 Haziran'da silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

AA