Türkiye MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

11 Haziran 2021, Cuma 00:10 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nusaybin'de 10 Haziran'da silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

AA

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