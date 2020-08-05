Türkiye MSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir Güvenlik Korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 22:33 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman Güvenlik Korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.


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