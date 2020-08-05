MSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman Güvenlik Korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.







