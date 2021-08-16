Türkiye MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 11:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir kez daha yıkıldılar! Özgecan Arslan, Emine Bulut, Pınar Gültekin... 'Pes' dedirten hırsızlık!