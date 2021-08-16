MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 11:31 Son Güncelleme:
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır" denildi.
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