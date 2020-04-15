Türkiye MSB acı haberi duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

15 Nisan 2020, Çarşamba 23:50 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve TSK'ya başsağlığı dilekleri iletildi.

DHA

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