Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve TSK'ya başsağlığı dilekleri iletildi.

DHA