Türkiye MSB acı haberi duyurdu: PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi

MSB acı haberi duyurdu: PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi

Türkiye

MSB acı haberi duyurdu: PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin kent merkezine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan füzeli saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

19 Kasım 2021, Cuma 20:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhal ateş altına alındı" ifadelerine yer verildi.


DHA

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