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MSB açıkladı: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı

31 Mayıs 2019, Cuma 09:37 Son Güncelleme:
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MSB açıkladı: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA

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