MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "5+5 Ortak Askerî Komitenin (OAK) talebi üzerine Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) aracılığıyla Ankara’da 3 Aralık 2021 tarihinde heyetler arası bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede; 5+5 OAK tarafından 08 Ekim 2021’de Cenevre’de açıklanan Eylem Planı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Libya’nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek adımlar ele alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Libya arasındaki tarihî bağların ve yakın dostluğun altının çizildiği görüşmede, toprak bütünlüğü ve millî birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkı verecek çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İHA