MSB açıkladı! Hainlere göz açtırılmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekatta terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu. Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’dan itibaren başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60’a ulaştı. Diğer yandan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mevzileri de vurulmaya devam ediliyor. Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekâtlarında toplam 52 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı ile birlikte Irak’ın kuzeyinde toplam etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Pençe Harekâtı ile komandolarımız örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor.







