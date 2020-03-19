Türkiye MSB açıkladı: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

MSB açıkladı: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

Türkiye

MSB açıkladı: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

19 Mart 2020, Perşembe 22:42 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şöyle;

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.


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