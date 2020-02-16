MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu'nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
16 Şubat 2020, Pazar 12:05 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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