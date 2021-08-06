Türkiye MSB açıkladı: Termal sistemlerle tespit edildi

MSB açıkladı: Termal sistemlerle tespit edildi

Türkiye

MSB açıkladı: Termal sistemlerle tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06 Ağustos 2021, Cuma 18:26 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK´lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hâle getirildi" denildi.



Silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Uluyol/1 Operasyonu" başlatıldı. Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesi Aşağı Uluyol köyü kırsalında İHA desteğiyle 2 PKK’lı teröristin bulunduğu sığınak tespit edildi.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile hedefin takibe alındığı operasyonda, yakın hava desteğiyle teröristler etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesine giren Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 10 şarjör ve 7,62 milimetrelik 173 fişek, 4 savunma tipi el bombası, 20 elektrikli fünye, 21 pil, dürbünlü mesafe ölçer, elektronik devre ölçüm cihazı, radyo, 2 çanta, taşınabilir güneş enerji paneli, 2 data kablosu, 52 metre ince kablo, muhtelif 2 kıyafet, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın resmi, "Öcalan ve YPG Star" yazılı metal kolye, 5’li şarjörlük ve PVC kaplı küçük boy 2 kadın bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu fotoğraf ele geçirildi. El bombaları ve fünyeler, el yapımı patlayıcı tespiti ve imha (METİ) timince imha edildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

DHA

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