Türkiye MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Türkiye

MSB: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

25 Eylül 2021, Cumartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021' başarıyla tamamlandı" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntü de yer aldı.



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