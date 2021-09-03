MSB, Akdeniz’e İHA gönderdi

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC’ye doğru yönelmesi üzerine KKTC makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA