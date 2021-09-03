Türkiye MSB, Akdeniz’e İHA gönderdi

MSB, Akdeniz’e İHA gönderdi

Türkiye

MSB, Akdeniz’e İHA gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Akdeniz’deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetleri’ne ait bir İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) görevlendirildiğini duyurdu.

03 Eylül 2021, Cuma 18:22 Son Güncelleme:
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MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC’ye doğru yönelmesi üzerine KKTC makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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