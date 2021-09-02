Türkiye MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

Türkiye

MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.

02 Eylül 2021, Perşembe 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.

AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Türk mutfağı dünyaya açılıyor
Şirin Sever
Rauf Tamer
Ciddi olamaz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Bu fotoğrafları ne zaman Türkiye’de görebileceğiz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Taliban ve 30 Ağustos
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara girebilecek mi? AVM ve restoranlarda PCR testi şart mı?