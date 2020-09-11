Türkiye MSB: Araştırma ve sondaj gemilerine, Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

MSB: Araştırma ve sondaj gemilerine, Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

Türkiye

MSB: Araştırma ve sondaj gemilerine, Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

11 Eylül 2020, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir" denildi.

DHA

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