MSB duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu
MSB: Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.
13 Nisan 2021, Salı 15:18 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de Zer Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balonun vurularak imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri’de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan kahraman komandolarımızın dikkati, önemli bir saldırı girişimini önledi. Üs bölgesine yaklaşmakta olan bir balon termal kameralarla da tespit edilerek hemen ateş altına alındı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi" denildi.
DHA
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