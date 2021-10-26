Türkiye MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Türkiye

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

26 Ekim 2021, Salı 10:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.



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