MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
26 Ekim 2021, Salı 10:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1452889516042227713
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