MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda toplamda 219 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 219 olduğunu bildirdi