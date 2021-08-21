Türkiye MSB bu fotoğrafları Atatürk'ün sözleriyle paylaştı

MSB bu fotoğrafları Atatürk'ün sözleriyle paylaştı

Türkiye

MSB bu fotoğrafları Atatürk'ün sözleriyle paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerine de yer verildi.


AA

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