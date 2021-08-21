MSB bu fotoğrafları Atatürk'ün sözleriyle paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.
21 Ağustos 2021, Cumartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerine de yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1429153381461995523?s=20
AA