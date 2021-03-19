MSB bu fotoğraflarla duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'de müttefikler ile ortak eğitimler ve yakın iş birliği hakkında paylaşımlarda bulundu.
19 Mart 2021, Cuma 10:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabı üzerin şu açıklamada bulundu:
Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1372797454135881737
BUNLARI DA OKUYUN