Türkiye MSB: Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları! 34 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları! 34 terörist etkisiz hâle getirildi

Türkiye

MSB: Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları! 34 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu

03 Şubat 2022, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, "El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" açıklamasını yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu!

El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz!

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

100 CİVARINDA CEZALANDIRMA ATIŞI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.

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