MSB: Çocukların yüzünün gülmesi için terör örgütleriyle mücadele etmekten geri durmayacağız
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmayacağı ve tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceği bildirildi.
19 Ağustos 2021, Perşembe 00:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve onun fedakar askeri Mehmetçiğin operasyonların gecikmesi pahasına da olsa bulunduğu hiçbir yerde sivilleri, tarihi ve kültürel mekanları hedef almadığı vurgusu yapıldı.
Açıklamada, "Özellikle çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmadık, durmayacağız. Mazlum/mağdurların yanında olmaya, onlara zulmeden başta PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü canileri olmak üzere tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin görev yaptığı bölgelerde çocuklara yapılan yardımların bulunduğu fotoğraflara da yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1428032846409707526
AA
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