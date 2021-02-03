Türkiye MSB duyurdu: 1 asker şehit

MSB duyurdu: 1 asker şehit

Türkiye

MSB duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, bir Piyade Uzman Çavuş'un şehit olduğunu duyurdu.

03 Şubat 2021, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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MSB, Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘’Kahraman silah arkadaşımız 2 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajını paylaştı.




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