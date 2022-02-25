MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de saldırı girişiminde bulunan 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.







