Türkiye MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisi hale getirildi…

MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisi hale getirildi…

Türkiye

MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisi hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 13 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 11:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi’ ifadeleri kullanıldı.

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