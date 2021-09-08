MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisi hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi’ ifadeleri kullanıldı.