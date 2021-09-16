Türkiye MSB duyurdu! 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

MSB duyurdu! 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

Türkiye

MSB duyurdu! 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 17:43 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınırdaki güvenlik önlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.


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