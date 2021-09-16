MSB duyurdu! 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınırdaki güvenlik önlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.



