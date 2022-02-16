Türkiye MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

16 Şubat 2022, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.


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