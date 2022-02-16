MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.



