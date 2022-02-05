MSB duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
05 Şubat 2022, Cumartesi 11:15 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1489869665492942849
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