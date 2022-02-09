Türkiye MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

09 Şubat 2022, Çarşamba 14:42 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.




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