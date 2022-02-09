MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
09 Şubat 2022, Çarşamba 14:42 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1491374327849426949
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