MSB duyurdu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
30 Ekim 2021, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1454414219072393217
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