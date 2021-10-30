Türkiye MSB duyurdu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

30 Ekim 2021, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.



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