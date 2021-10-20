MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
20 Ekim 2021, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1450736217801248769
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