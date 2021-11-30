MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu.
30 Kasım 2021, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
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