Türkiye MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13 Kasım 2021, Cumartesi 15:31 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. 

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