MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
13 Kasım 2021, Cumartesi 15:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
BUNLARI DA OKUYUN